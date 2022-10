[World Premiere] Smartphone POCO X4 GT 5G 128GB/256GB Dimensioni 8100 144Hz Display DynamicSwitch 64MP Tripla Fotocamera 67W Ricarica

POCO X4 GT 8GB+128GB / 8GB+256GB versione globale con caricatore UE originale! CPU ———– CPU Octa Core di dimensione 8100 Schermo ——– 6.6" 2460×1080 FHD + DynamicSwitch DotDisplay Frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, frequenza di campionamento del tocco 270 Hz RAM + ROM: 8 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB Fotocamera —— Fotocamera tripla AI da 64 MP + 8 MP + 2 MP, fotocamera frontale da 16 MP Batteria ——5080 mAh (tipico), supporto per ricarica turbo da 67 W, caricatore in-box da 67 W Sistema operativo ———–MIUI 13 per POCO, versione globale, supporto multilingue e Google Play Altro ——–Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

GPS, Dolby Atmos, NFC Rete — Full Netcom, supporta schede dual nano-SIM 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G: WCDMA:B1/2/4/5/8 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: B38/40/41 5G*: Sub 6G:NSA&SA 5G*: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 *La connettività 5G può variare in base alla disponibilità della regione e al supporto dell’operatore locale. Supporta MIMO 4×4

Fare clic qui per verificare se il telefono può essere utilizzato nel proprio paese. 1. Il telefono ha Google Play Store e supporta il multilingua? È versione globale, supporto multilingue e Google Play. 2. Come verificare se il telefono può funzionare nel tuo paese? Si prega di visitare questo sito Web per verificarlohttps://www.frequencycheck.com 3. Posso ottenere la garanzia di riparazione? Sì, puoi, per favore trova i dettagli, Clicca qui per verificare. Cosa c’è nella confezione (pacchetto standard ufficiale)? Altro pacchetto Nota: *Tutti i prodotti accessori non sono di marca Xiaomi. * Invieremo il supporto per auto in diversi colori a caso. POCO X4 GT — Nessuna velocità limitata | Display a punti DynamicSwitch a 144 Hz Dimensione ammiraglia 8100Display a punti DynamicSwitch a 144 Hz |Carica turbo da 67 W | Tripla fotocamera da 64 MP

Dimensione MediaTek 8100

Nuove potenti prestazioni

La superiore tecnologia di processo a 5 nm di TSMC, caratterizzata da una nuova architettura ad alta efficienza energetica, fornisce una riduzione del consumo energetico offrendo prestazioni di elaborazione più energiche e consente a tutti i giocatori di vivere una nuova esperienza di gioco nelle loro mani.

CPU di livello superiore

LPDDR5 + UFS 3.1 Fenomenalmente fluido

Configurazione hardware eccezionale e altamente ottimizzata per un’esperienza più fluida durante la lettura o la scrittura di file, il multitasking, l’installazione di app o il caricamento di giochi

Tecnologia LiquidCool 2.0

Tienilo al fresco

Con una grande camera di vapore e sette strati di grafite, POCO X4 GT si raffredda ancora più velocemente. Il significativo controllo della temperatura esalta le elevate prestazioni sostenibili.

7 stadi

Display DynamicSwitch

La frequenza di aggiornamento adattiva a 7 stadi fino a 144 Hz consente una maggiore durata della batteria e una migliore esperienza utente. Identifica sempre con precisione e abbina la frequenza di aggiornamento più adatta sia che tu stia leggendo, guardando video o giocando. D’altra parte, una frequenza di campionamento del tocco di 270 Hz* lo rende uno schermo con un feedback più rapido.

LCD sorprendente

Il massimo del colore

POCO X4 GT è dotato di un display distintivo che offre un’esperienza visiva eccezionale basata sull’ottimizzazione multipla. Con un grande 6.6" vista, illumina il tuo mondo con colori più realistici.

Dolby Vision®

Qualità dell’immagine affascinante

Dolby Vision® offre il display con colori mozzafiato, contrasti intensi e dettagli ricchi, offrendo un’esperienza visiva da cinema sempre e ovunque.

Esperienza visiva meravigliosa

Piacevole ai tuoi occhi

La soluzione per la cura degli occhi DC Dimming, funziona con la riduzione della luce blu a livello hardware, per aiutare a ridurre i danni del lampeggiamento e della luce blu. Inoltre, True Display assicura che la temperatura del colore del display si regoli automaticamente in base all’ambiente in evoluzione, garantendo un’esperienza di lettura più confortevole.

Carica turbo da 67 W

Andando di forza in forza

POCO X4 GT è dotato di ricarica turbo da 67 W e tecnologia MMT per una ricarica sicura e ad alta velocità. Gioca mentre paghi per un divertimento extra.

5080 mAh

Batteria più grande, maggiore durata

La batteria da 5080 mAh fornisce un’enorme potenza quando sei in movimento e bastano solo 46 minuti per caricarsi al 100%*.

Design unico con grande tensione

Abbinamento perfetto con il tuo stile

Il design pulito e nitido della cornice piatta con cover posteriore curva a quattro angoli rivela una bellezza integrata e il decoro metallico ben rifinito e unificato attorno alla fotocamera è proprio come una meteora che sfreccia nel cielo notturno, brillando da ogni angolazione.

Rapporto 20,5:9

Notevole equilibrio tra vista e presa

Il primo telefono di POCO con l’eccezionale rapporto schermo 20.5:9, garantisce un campo visivo migliore e più comodo se tenuto con una mano.

64 MP

Scatti cristallini

La fotocamera principale da 64 MP, la fotocamera ultra grandangolare da 120° e la fotocamera macro lavorano insieme per catturare tutti i ricordi meravigliosi in ogni momento.

Fotocamera frontale da 16 MP

Sei bellissima come te

Varie comode funzioni

Racconta al mondo la tua creatività

Grazie all’hardware impressionante e all’intelligenza artificiale all’avanguardia, estrai semplicemente il tuo smartphone e gira incredibili filmati 4K con il dito ogni volta che l’ispirazione colpisce. È proprio come un editor portatile e completa automaticamente il tuo Vlog con un clic.

Dolby Atmos® e doppi altoparlanti

Immergiti nell’intrattenimento

Con il supporto di Dolby Atmos® e doppi altoparlanti, offre una festa uditiva coinvolgente in qualsiasi momento. Accendi subito gli altoparlanti e goditi un mondo stereo più allettante.

Motore lineare asse X

Di più

vibrazioni diverse e sensazioni più realistiche