[World Premerie] Blackview BV5200 4G Telefono robusto 4GB 32GB 5180mAh Smartphone Impermeabile Android 12 Telefono cellulare Fotocamere ArcSoft

Prezzo: 243.99 - 141.51

A causa dell’impatto dell’ultima politica tariffaria dell’UE, le regioni dell’UE e il Regno Unito in cui il valore dell’ordine supera i 150 € sono tenuti a imporre tariffe di importazione e gli acquirenti devono utilizzare il proprio numero di partita IVA per dichiarare.

Gli ordini superiori a 150 euro richiedono all’acquirente il pagamento di IVA + dazi doganali al momento dello sdoganamento. Questo prezzo è IVA esclusa. La piattaforma funzionerà e ti mostrerà l’IVA quando effettui l’ordine

PROCESSORE ———–

MT6761, ARM quad-core, 4*A53 2,0 GHz

Sistema operativo ———— Android 12.0

Schermo ——–6.1" Display HD+ IPS 720*1560

RAM ——-Costo 4GB + 3GB

ROM——-32 GB + 1 TB TF

Videocamera posteriore ——13 MP

Fotocamera frontale—–5 MP

Batteria ——5180 mAh

SIM ——Doppia SIM o 1*SIM e 1*TF Card

Supporto alla navigazione ——–GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Altre caratteristiche———OTG, FM, NFC, Google Play

Rete:

4G: FDD: B1/B3/B7/B8/B20

TDD:B40

3G:V1/V8

2G: B2/B3/B5/B8

Se non sai se il nostro telefono può essere utilizzato nel tuo paese, fai clic qui: Informazioni sulle bande di rete

Ci sono 3 versioni del telefono

1. Paesi UE 27: selezionare la versione UE

2. Russia: scegli la versione RU

3.Altri paesi: selezionare l’ALTRA versione.

Nota:

1.Non c’è differenza tra software e hardware, solo per rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti. Gli utenti devono selezionare la versione corrispondente in base alla loro regione al momento dell’acquisto.

Quando la versione corrispondente è esaurita. sostituiremo un’altra versione per te, non pregiudica l’uso. Per favore, non preoccuparti

2. La quantità di ROM indicata mostra la ROM massima disponibile senza alcuna installazione. Tuttavia, il sistema operativo Android occuperà parte di questa ROM. La ROM disponibile sul dispositivo sarà inferiore alla pubblicità.

3. Le informazioni di test standard del telefono si riferiscono alle informazioni dell’app AnTuTu Benchmark e non supportiamo le informazioni di test da CPU-Z poiché normalmente sono adatte per computer. Inoltre, non supportiamo le informazioni sui test da altre app o tramite altri dispositivi. Dal momento che non possiamo assicurarci la loro precisione e professione.

I dazi doganali e le tasse sono a carico dell’acquirente, il nostro prezzo non include le tasse doganali. Se il pacco viene rigorosamente ispezionato dalla dogana. Devi ancora pagare le tasse per cancellare la dogana. Non sopporteremo le tasse doganali. Il costo della restituzione sarebbe a carico del cliente a causa del rifiuto dello sdoganamento

1. Per danni non umani, supportiamo 1 anno di garanzia a partire dalla data di acquisto. esclusi accessori e batterie. (L’acquirente è responsabile del costo di spedizione per la restituzione.)

2. Per qualsiasi cambio o rimborso, abbiamo bisogno che il prodotto sia nelle sue condizioni originali, inclusa la scatola e tutti gli accessori. L’acquirente è responsabile del costo di spedizione per la restituzione.