World Food Safety Day: Sicurezza Alimentare e Buone Pratiche

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre 200 malattie sono associate al consumo di cibo non sicuro, con 1,6 milioni di persone che si ammalano quotidianamente nel mondo. La scienza gioca un ruolo cruciale nella sicurezza alimentare, fornendo strumenti per identificare e prevenire le malattie legate al cibo. In questa prospettiva, l’OMS celebra ogni anno il ‘World Food Safety Day’, con lo slogan di quest’anno ‘Food Safety, science in action’.

In tale occasione, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha presentato due ricerche. La prima riguarda il lavaggio delle insalate pronte in busta, suggerendo che sia sempre consigliato lavarle con abbondante acqua corrente, specialmente in gravidanza, per ridurre il rischio di contaminazione da Toxoplasma gondii. Uno studio multicentrico che ha coinvolto 10 paesi europei ha evidenziato una contaminazione nel 4,1% dei campioni analizzati.

La seconda ricerca dell’ISS si concentra sulla comunicazione delle buone pratiche di sicurezza alimentare attraverso progetti che coinvolgono il pubblico. Questi progetti puntano a migliorare la percezione del rischio alimentare online e a promuovere l’alfabetizzazione sanitaria tramite strategie digitali.

L’obiettivo finale è diffondere una conoscenza scientifica riguardo alla sicurezza alimentare e aumentare l’alfabetizzazione sanitaria dei consumatori. Antonella Maugliani, coordinatrice dello studio, ha sottolineato l’importanza di un accesso efficiente alle informazioni scientifiche, contribuendo a sviluppare competenze digitali per massimizzare le opportunità offerte dalla rete.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net