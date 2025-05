World Fair Play Day 2025: Intervento del Ministro Ciriani

Il 19 maggio 2025, il Senato ha ospitato il World Fair Play Day 2025, con la direzione di Ruggero Alcanterini e intervento del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il Ministro, noto per il suo approccio pragmatico, ha sottolineato l’importanza del Fair Play non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana e negli ambienti lavorativi.

Luca Ciriani, nato a Pordenone nel 1967, è senatore dal 2018 per Fratelli d’Italia e ricopre il ruolo di ministro dal 2022. Dopo aver conseguito la laurea in lettere moderne e un master in marketing, ha avviato la sua carriera politica nel Fronte della Gioventù del MSI. Ha ricoperto diversi ruoli in varie giunte regionali e ha fatto parte di diverse formazioni politiche prima di approdare a Fratelli d’Italia nel 2015.

Nel suo intervento, Ciriani ha condiviso la sua esperienza da assessore regionale allo sport, rimarcando che il valore dello sport va oltre alla vittoria, includendo l’integrità e il rispetto. Ha dichiarato che i campioni devono fungere da esempio e che l’impegno nello sport trasmette insegnamenti fondamentali per la crescita personale. Il Ministro ha poi affermato l’importanza che l’educazione sportiva diventi parte dell’educazione civica, ampliando i principi del Fair Play a tutti i cittadini.

L’evento ha enfatizzato la necessità di diffondere pratiche di rispetto e disciplina, elementi chiave per il progresso sociale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net