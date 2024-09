WordPad: Addio Definitivo da Windows

WordPad, il noto editor testuale di Microsoft, sta per andare in pensione dopo quasi 29 anni di servizio su Windows. Microsoft ha annunciato che con un imminente aggiornamento di Windows 11, WordPad verrà rimosto definitivamente e non potrà più essere reinstallato. Nella versione Windows 11 Build 26020 Insider Preview, Microsoft ha confermato che, a partire da questa build, WordPad e l’app People non saranno automaticamente installati né in una nuova installazione del sistema operativo. Inoltre, sia WordPad che People saranno tolti durante futuri aggiornamenti senza possibilità di reinstallazione, inserendo WordPad nella categoria delle funzioni deprecate di Windows.

La terminologia utilizzata da Microsoft, descrivendo WordPad come “deprecata”, può confondere, ma significa che il software è considerato obsoleto pur essendo ancora presente nelle versioni attuali. La distinzione tra “deprecato” e “obsoleto” è ben spiegata dall’Accademia della Crusca, dove si specifica che un software deprecato è sorpassato, mentre uno obsoleto non è più supportato.

WordPad, lanciato nel 1995, ha svolto un ruolo intermedio tra il Blocco Note e Microsoft Word, offrendo opzioni di formattazione più avanzate rispetto al Blocco Note, ma meno rispetto a Word. Può essere paragonato a TextEdit su macOS, che offre più funzionalità rispetto all’app Memo, ma meno di Pages. WordPad è particolarmente noto per la sua familiarità con il formato .rtf, a differenza dei formati .doc/.docx associati a Word e .txt per il Blocco Note.

La versione di Windows che segnerà la scomparsa definitiva di WordPad è la build 24H2 di Windows 11. Sebbene WordPad stia per essere rimosso, il Blocco Note rimarrà disponibile e, al momento, non ci sono indicazioni che suggeriscano una sua futura eliminazione negli aggiornamenti di Windows.

Concludendo, dopo quasi tre decenni di utilizzo, WordPad si avvicina alla sua uscita di scena, mentre altri programmi, come il Blocco Note, continuano a far parte della dotazione di Windows, dimostrando una resilienza indiscutibile nel panorama informatico.