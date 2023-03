Woodwick Hourglass Trilogy Candela Profumata Media Con Stoppino Scoppiettante, Rifugio Di Pace, Fino A 60 Ore, Multicolore (Ritiro calmante), Medio

Descrizione Prodotto

Ogni fragranza è stata selezionata e testata per diffondere un profumo a lunga durata in tutta la stanza

Mentre brucia, lo stoppino in legno brevettato delle candele Pluswick scoppietta per ricreare una ottima atmosfera che ricorda il camino

La forma a clessidra del vaso crea un’apertura ampia per lo scioglimento completo della cera, diffondendo in modo costante la fragranza

La miscela di cere di qualità produce una fiamma senza residui