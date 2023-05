WONSEFOO Set Regalo di Candele Profumate – Lavanda, Gardenia, Rosa, Gelsomino, Rosmarino e Vaniglia, Cera di Soia, Regalo da Donne per Anniversario, Compleanno, Festa della Mamma, Yoga, 6 Pcs

Descrizione prodotto

Come una buona scelta per fare regali a parenti, amanti e amici in varie festività!

Contenere:

6 candele; 1 x biglietto di auguri; 1 x confezione regalo, 1 x manuale

Lascia che la fragranza ti porti romanticismo e comfort.

6 FRAGRANZE PIACEVOLI E VARIE:

Lavanda, gardenia, rosa, gelsomino, rosmarino e vaniglia

1. Amichevole

Ogni candela che produciamo è accuratamente selezionata tra diversi tipi.

Per garantire che il miglior profumo sia disponibile dopo che ogni candela si è consumata. E la durata della vita delle candele è più lunga di altre candele.

2. Cera di soia naturale

Le candele che produciamo sono fatte di cera di soia, cioè. A differenza delle candele, che emettono fuliggine di petrolio e fumo tossico, la cera di soia prodotta brucia in modo molto pulito e non ha fumo nero. Può essere utilizzato a lungo ed è innocuo per il corpo umano.

3. Bellissimi contenitori in metallo riutilizzabili

Dopo che la candela si è consumata, il nostro contenitore di metallo può essere riutilizzato. Puoi riutilizzarlo per conservare e organizzare anelli, orecchini, fermagli, monete, chiavi, elastici e altri piccoli oggetti domestici.

Le candele profumate possono essere utilizzate per più occasioni

1. Doccia rilassante

Usa le alternative al profumo o all’olio essenziale delle candele profumate, puoi rilassarti nel comfort di casa tua. Le candele profumate WONSEFOO sono realizzate con cera di soia puramente naturale dalle migliori materie prime.

2. Bella decorazione domestica

Il profumo che la candela profumata WONSEFOO rilascia dopo la combustione può renderti molto rilassato e felice.

3. Bella aromaterapia termale

Il profumo delle candele può risvegliare il nostro buon umore e le piacevoli candele profumate possono aiutarti a creare un ambiente perfetto e confortevole.

Scenari applicativi per candele profumate

Nota:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Spegni la candela accesa prima di andare a letto.

3. Posizionalo su una superficie resistente al calore poiché questa latta si surriscalda quando la candela brucia.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 8 x 30 cm; 70.87 grammi

Produttore ‏ : ‎ WONSEFOO

ASIN ‏ : ‎ B09F6JZ36D

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Cera Di Soia Naturale Al 100%, Sicura e Rispettosa Dell’Ambiente – Le candele profumate sono realizzate con cera di soia puramente naturale e biodegradabile mescolata con olio essenziale naturale, nonché stoppino in cotone senza piombo che brucia più pulito e più a lungo senza coloranti o coloranti artificiali. È innocuo per l’uomo, gli animali domestici e l’ambiente. Nel frattempo, ti regala ore di felicità aromatica di lunga durata. È possibile creare un’atmosfera rilassante e mite.

Bruciatura Pulita e Di Lunga Durata – Set di 6 candele profumate, ciascuna candela da 2,5 once può durare circa 15-20 ore, quindi puoi goderti un totale di 90-120 ore di viaggio sensoriale dell’aroma. Anche se non è acceso, questo set di candele emana un profumo incredibile! Utilizza cera di soia naturale di alta qualità, che brucia in modo più pulito e senza fumo nero. Il taglio dello stoppino aiuterà a bruciare in modo uniforme e prolungherà il tempo di combustione; l’odore persisterà a lungo.

Set Regalo Ideale – I motivi delle candele e delle confezioni sono immagini belle e vivide, proprio come le opere d’arte, ti danno un senso di freschezza e ti fanno sentire rilassato. Il set di candele profumate è ben confezionato: che tu lo usi per te stesso o lo dai ad altri, non perdertelo. È un regalo perfetto per amici, famiglie, colleghi in occasione di matrimoni, compleanni, anniversari, San Valentino, Ringraziamento, Natale, Festa della mamma o altre festività.

Contenitori In Metallo Portatili e Riutilizzabili- La candela è molto squisita e piccola, la dimensione di una singola latta di candela è di soli 4 x 6 cm, quindi è facile da trasportare. Dopo che la candela è stata completamente bruciata, queste squisite scatole di metallo possono essere utilizzate per decorare le case. Può anche essere usato come una bella scatola per riporre orecchini, anelli, fermagli e altri piccoli articoli di cancelleria. Ti porterà divertimento illimitato.