Wonder Man: la nuova serie Marvel su Disney+ da non perdere

Il trailer ufficiale di “Wonder Man” offre nuove informazioni sulla serie Marvel, rivelando la data di uscita: il 28 gennaio su Disney+. Questo video introduce Simon Williams, rappresentato in modo diverso rispetto ai fumetti tradizionali e alle passate interpretazioni dell’Universo Ultimate.

La trama degli otto episodi ruota attorno alla produzione di un remake di un film di supereroi, diretto dal regista Von Kovak, il cui protagonista è un personaggio simile a Wonder Man. Il protagonista, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, era da bambino un grande fan dell’eroe e ora, divenuto attore, desidera ottenere la parte nel film. Il suo amico Trevor Slattery, interpretato da Ben Kingsley, sarà al suo fianco per aiutarlo a superare il provino.

Il trailer, pubblicato subito dopo il teaser, non rivela ancora quale direzione narrativa prenderà la serie. Simon Williams, nel video, appare privo di poteri, e rimane da vedere come e se acquisirà tali abilità.

Il progetto si presenta quindi come un mix di mistero e libertà creativa, suggerendo che gli autori abbiano optato per una reinterpretazione del personaggio. Resta da scoprire se il risultato finale sarà uno show di successo e intrattenente.