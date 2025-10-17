WOMEX 2025: Italia protagonista della musica mondiale a Tampere

Dal 22 al 26 ottobre, Tampere, in Finlandia, ospiterà l’edizione del WOMEX – Worldwide Music Expo, uno dei principali eventi internazionali dedicati alla world music e all’industria musicale globale. Assomusica sarà presente al Padiglione ITALY@WOMEX, rafforzando il ruolo dell’Italia nella promozione della musica dal vivo e delle industrie culturali.

Il Padiglione ITALY@WOMEX si presenterà come un punto centrale di incontri, showcase, workshop e networking, creato per stimolare nuove collaborazioni e mettere in evidenza la vitalità del sistema musicale italiano. Questo spazio offrirà agli artisti, ai professionisti e alle imprese l’opportunità di raccontare l’identità sonora contemporanea dell’Italia, che combina tradizione e innovazione.

Il progetto è coordinato e finanziato dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane ed è sostenuto da importanti enti, tra cui Assomusica, Puglia Sounds, Regione Emilia-Romagna con ATER Fondazione, Sicily Music Conference e il network di festival Italian World Beat.

Carlo Parodi, presidente di Assomusica, sottolinea l’importanza della partecipazione al WOMEX, poiché rappresenta un’opportunità per dare visibilità alla musica italiana nel contesto internazionale e per sviluppare relazioni professionali e chance sui mercati esteri.

Secondo il Rapporto SIAE, il settore della musica dal vivo in Italia sta crescendo in modo costante. Recentemente, sono stati organizzati migliaia di concerti, attirando milioni di spettatori e generando ingenti introiti. Questo sviluppo è sostenuto da una rete di piccole e medie imprese culturali e professionisti che contribuiscono a rafforzare l’immagine dell’Italia come un centro creativo per la musica dal vivo.