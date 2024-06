Woman’s World: Katy Perry annuncia l’uscita del nuovo singolo

Il mondo del pop può finalmente tirare un sospiro di sollievo dato che Katy Perry ha annunciato l’uscita del nuovo singolo dal titolo Woman’s World. Un brano (penso) estivo, dato che la data fissata per il rilascio è il prossimo 11 luglio, mentre il video uscirà il giorno dopo.

Katy Perry, il nuovo album sarà “tutto da ballare”

Sono passati ben quattro anni da quando Katy Perry ha pubblicato Smile, il suo ultimo album anticipato dal singolo Never Really Over. In questi mesi, in sordina, la cantante ha registrato un intero album e qualche giorno fa lo ha fatto ascoltare in anteprima a un ristretto numero di fan e qualche giornalista. Un ascolto collettivo per capire se ciò che aveva inciso poteva essere pubblicato o…cestinato. E il pensiero più o meno unanime? “Katy Perry se n’è andata per molti anni, ma ne è valsa la pena“.

Il nuovo album (al momento senza titolo, mi limiterò a chiamarlo KP6) è stato descritto dai giornalisti come “il suo miglior lavoro fino ad oggi”, un album composto da “8 canzoni” tutte “BOPS” e tutte da “ballare”. Qualcuno ha parlato del “più grande ritorno dell’anno”, qualcun altro ha descritto queste otto canzoni come “pezzi forti che fanno pulsare la testa, distruggere l’anima e ballare le folle”. L’hype è alle stelle: con queste premesse è impossibile fallire.

Il primo assaggio lo avremo il prossimo 11 luglio.

Pronti?