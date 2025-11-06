13.9 C
Wolves in trasferta contro Clerici Auto in Serie A2 Femminile

La SMI Roma Volley, dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva e il primo “clean sheet” della stagione con il Club Italia, è pronta per affrontare nuovamente il taraflex. Domenica 9 novembre, alle ore 17:00, le Wolves giocheranno in trasferta contro la Clerici Auto Concorezzo. Questa squadra brianzola, che non ha ancora avuto il turno di riposo, ha recentemente interrotto una striscia negativa di tre partite con una vittoria nel match infrasettimanale contro Casalmaggiore, tornando a festeggiare davanti al proprio pubblico. Attualmente, occupa la quinta posizione in classifica insieme a Marsala, con un totale di 7 punti.

Le giallorosse, imbattute da tre giornate, sembrano aver trovato il giusto ritmo di gioco e una sempre maggiore intesa. La SMI Roma Volley ha recentemente raggiunto Melendugno a quota 9 punti e cerca il secondo successo esterno. Tra le ex del match spicca la palleggiatrice Purashaj, che ha giocato con Roma nella stagione 2020/2021 come vice dell’attuale regista Guiducci.

L’incontro, valido per la settima giornata del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

Federica Baratella, libero della SMI Roma Volley, ha dichiarato: “Arriviamo da un momento positivo grazie alle tre vittorie consecutive, che ci hanno dato fiducia. Dobbiamo continuare a crescere sia nel gioco che nella consapevolezza delle nostre capacità. A Concorezzo ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Sarà fondamentale mantenere la lucidità nei momenti cruciali e giocare il nostro gioco fin da subito.”

