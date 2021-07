Wolf e Rebeca sono i vincitori della prima edizione di Love Island Italia e sono usciti dalla villa con un montepremi di 20 mila euro. “Cosa rappresenta questa vittoria? Che il vero riconosce il vero“, ha dichiarato Rebeca. “Per me è una rinascita, ero in un periodo un po’ buio prima di questa avventura“, ha replicato Wolf.

Chiamato a scegliere se condividere il montepremi con Rebeca oppure tenerselo tutto per sé, Wolf ha accettato di uscire da Love Island Italia da fidanzato dividendo al 50% la somma vinta con la sua dolce metà.

Ieri, a distanza di giorni, hanno realizzato una diretta su Instagram dove hanno confermato ai propri follower di essere tutt’ora fidanzati ma di non aver ancora pensato ad una ipotetica convivenza. Al momento, infatti, sono ancora in Spagna dove si godono una breve vacanza.

Wolf e Rebeca, le loro dichiarazioni d’amore

“Rebeca, ti voglio dire grazie perché in questo mese sei diventata parte di me. Mi hai saputo far sorridere, come non sapevo fare da molto tempo. Mi hai accettato con tutte le mie stranezze e sono fiero di te, perché hai accettato di conoscere le mie e le tue ferite. Insieme faremo crescere il nostro sentimento, come un fiore selvatico“.

E ancora:

“Prima di partire per questa esperienza mai avrei pensato di incontrare una persona come te, mi sono sentita speciale per la prima volta. Sei il mio primo vero uomo. Mi hai spogliata come un albero in autunno. […] ti chiedo di accompagnarmi per mano. Ti meriti tanto e tanto ti voglio dare, scoprirti è stata l’avventura più bella“.



A scegliere per prima di far coppia con Wolf è stata Rebeca durante il primo recoupling. Da lì non si sono più separati. Mica scema.