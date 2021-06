Wolf è entrato a Love Island Italia in qualità di Bombshell ed ha subito attirato molte curiosità in primis per il suo nome (letteralmente “Lupo”) e poi perché fa yoga, parla con l’universo e fa massaggi tantra.

“Ho 25 anni, ho origini russe, mi chiamo Wolf perché è il mio totem, è il mio animale guida. Il lupo è un animale che mi rispecchia molto, ha tanto carattere ed è un animale leale. Ho ricevuto molti messaggi dell’universo tramite cani e lupi. […] Ho iniziato a lavorare nel rugby, poi ho fatto sicurezza sotto copertura. […] Ho deciso di partecipare a Love Island per far fare questa esperienza alla mia anima“.

Quello che però non ha mai rivelato è il suo vero nome che è: Yevhen Halushka.

Da vero guru, Wolf ci svela qualche trucco per vivere in armonia con noi stessi. 🧘🏼‍♂️💕 ⌛️ Avete visto la terza puntata di #LoveIslandItalia su @discoveryplusIT?#seiprontoainnamorarti pic.twitter.com/UthvGXIQgQ — Love Island Italia (@loveislanditaly) June 9, 2021

Wolf conosce già Daniel: hanno partecipato insieme a Mister Italia

C’è un altro aneddoto però che riguarda Wolf / Yevhen e che a Love Island Italia ha omesso, ovvero che conosce già uno degli altri single della villa: Daniel. I due, infatti, hanno partecipato al concorso Mister Italia nel 2019 dove il primo ha vinto la fascia Mister Italia Fiction, mentre il secondo Mister Talento.

“E’ stata una bellissima esperienza, anche per il gruppo che si è venuto a creare con gli altri ragazzi – ha detto Wolf a Pisa Today dopo il concorso – altro che rivalità, dietro le quinte si è respirato un clima di grande solidarietà e fratellanza che mi ha positivamente stupito. Ho giocato tanti anni a rugby, so cosa significa fare gruppo e, grazie anche all’organizzazione perfetta, a Trani ho, respirato proprio una bella atmosfera. Mondo dello spettacolo? Vedremo, sinceramente vivo questo possibilità come un surplus, un valore aggiunto. La mia priorità è quella di costruirmi un’identità precisa come uomo, poi i sogni nel cassetto sono tanti tra cui quello di diventare uno skipper professionista“.

