Wolf Alice: Nuovo Singolo e Tour in Italia!

I Wolf Alice si esibiranno in Italia giovedì 13 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano. La band britannica ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Bloom Baby Bloom” e annunciato l’uscita del quarto album in studio, “The Clearing”, prevista per il 29 agosto 2025 con Columbia Records.

Registrato a Los Angeles con il produttore Grammy Greg Kurstin e scritto a Seven Sisters, “The Clearing” rappresenta un’evoluzione del suono dei Wolf Alice. L’album, caratterizzato da un mix di serietà e ironia, affronta temi come l’amore e la connessione umana, proponendo una visione sonora moderna e senza tempo, con una forte influenza degli anni ’70. La band ha creato una collezione di canzoni ambiziose e emotive, ognuna con una propria identità.

Musicalmente, “The Clearing” si distingue per melodie più robuste rispetto a quelle precedenti, segnando un nuovo inizio per il gruppo, percepito da tutti i membri con grande intensità.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti per il concerto, visitate il sito ufficiale della band o i loro profili sui social.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it