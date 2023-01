Wo Long: Fallen Dinasty di Team Ninja si svela in un nuovo trailer

Koei Tecmo Europe e gli sviluppatori di Team Ninja hanno pubblicato il primo story trailer focalizzato su una panoramica del mondo di gioco e sui combattimenti al centro del loro dark fantasy di azione Wo Long: Fallen Dynasty. Il nuovo gioco di Team Ninja, già sviluppatori di NiOh e Ninja Gaiden, sarà disponibile il 3 marzo 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC tramite Windows e Steam, e sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass su console e PC. Inoltre, sono state svelate anche informazioni sui generali, sul nuovo stage “Meiwu Fort” e sugli elementi online del gioco.

La storia originale segue un soldato della milizia senza nome che si trova di fronte a una cospirazione che ruota attorno ad un potente elisir. Lungo il percorso il soldato non solo incontra innumerevoli demoni e mostri, ma famosi signori della guerra e menti militari della storia, tra cui Liu Bei, Cao Cao e Sun Jian. Chi acquisterà la versione fisica o digitale di Wo Long: Fallen Dynasty entro il 16 marzo riceverà l’elemento in game “Baihu Armor”, mentre chi preordinerà il gioco in formato digitale avrà accesso a un bonus early purchase oltre al bonus pre-order: “Zhuque Armor”. Al lancio sarà inoltre disponibile un’edizione limitata SteelBook che include inoltre una confezione da collezione e il bonus DLC “Crown of Zhurong” e “Crown of Gonggong”.