Wmf Summer Nights: Festival musicale a Monasterace 2025

L’estate 2025 si arricchisce con un nuovo festival musicale, Wmf Summer Nights, che si svolgerà a Monasterace, provincia di Reggio Calabria. Nato dalla collaborazione tra Wmf e Search On Media Group, l’evento mira a portare la musica e la cultura in luoghi spesso trascurati, con due serate in programma il 16 e 17 agosto.

La location scelta, Monasterace, è un borgo affacciato sul Mar Ionio, ricco di storia e opportunità per valorizzare il patrimonio culturale calabrese. Il festival si propone di rivitalizzare le comunità locali, mostrando il potenziale di territori meno noti, e di diventare un importante appuntamento estivo per la regione.

Il programma prevede performance di artisti di fama come Dardust, che aprirà la manifestazione il 16 agosto con il suo progetto Urban Impressionism, e la giovane cantante Sarafine, vincitrice di X Factor 2023. La seconda serata vedrà protagonista Pau, frontman dei Negrita, con un dj set dinamico.

Wmf Summer Nights non si limita ai concerti; include anche momenti di networking e workshop, puntando a unire intrattenimento e sviluppo culturale. Gli organizzatori, esperti nel settore, garantiranno la sicurezza e l’efficienza logistica dell’evento, con diverse opzioni di biglietto per accogliere un pubblico variegato.

Il festival rappresenta un’importante opportunità per il Sud Italia, contribuendo a stimolare il turismo culturale e a promuovere le eccellenze locali. Grazie a collaborazioni con enti regionali, mira a consolidarsi come riferimento per la musica live nel territorio, con l’intenzione di espandere il format in altre città italiane in futuro.