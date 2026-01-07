WMF al CES di Las Vegas con startup italiane

Il WMF partecipa al CES di Las Vegas, il più importante evento globale dedicato alla tecnologia, confermando il proprio ruolo di attore di riferimento per il business dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale. La manifestazione si svolge con il supporto di MAECI, ICE e Regione Emilia-Romagna.

Presente all’interno del Padiglione Italia, il WMF partecipa al CES nell’ambito della missione nazionale guidata da Agenzia ICE, contribuendo a rafforzare il posizionamento dell’ecosistema innovativo italiano ed europeo sui mercati internazionali e favorendo nuove connessioni tra startup, imprese, investitori e istituzioni.

Il WMF al CES non è solo vetrina, ma una piattaforma B2B globale che mette in relazione chi sviluppa innovazione con chi la porta sul mercato. Verranno presentate le anticipazioni sull’edizione 2026 a BolognaFiere, annunciati i primi sponsor e aperti nuovi contest e opportunità di business.

Il WMF sarà protagonista di tre momenti chiave: la presentazione del WMF 2026, la presentazione ufficiale di Saudi Makes Future e gli WMF AI For Future Startup Awards, che premieranno le migliori startup presenti al CES. Il valore complessivo dei premi supera i 20.000 euro e consente alle startup di accedere a un percorso internazionale con opportunità di visibilità, business e networking tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.