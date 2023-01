Wladimiro Tallini, ecco che fine ha fatto “l’uomo delle suonerie” a 17 anni dai suoi spot

Se tra il 2004 e il 2006 avevate un televisore, sicuramente vi ricorderete di Wladimiro Tallini. La suoneria del rasoio, quella anti zanzare, ‘Roberto rispondi, Roberto richiama’, ‘Materazzi ha fatto gol’, ‘bella topolona’, sono decine gli spot che hanno reso famoso Wlady in tutta Italia. A distanza di quasi due decadi dalle pubblicità che l’hanno reso popolare, Wladimiro Tallini adesso è sbarcato su TikTok, dove ha risposto alle domande dei suoi follower.

“Non penso di essere proprio passato nel dimenticatoio. La radio e la tv la facevo prima e la faccio ancora. Essere ricordato come quello delle suonerie mi fa anche piacere, ma veramente tanto. E poi scoprire che faccio parte di un periodo dell’adolescenza di tanti ragazzi come voi mi fa piacere e ci sta tutta. L’essere amato e odiato è normale.

Se mi hanno chiesto foto o autografi? Sì è successo, ancora oggi me li chiedono. Mi riconoscono come l’uomo delle suonerie, anche se sono cambiato dall’epoca di quelle pubblicità.

Sono stato il primo a girare degli spot per le suonerie del telefonino, ho fatto un casting ed è nata questa cosa che all’epoca era innovativa. Non mi sono mai pentito perché questi spot mi hanno regalato grande visibilità nazionale, visto che in Piemonte sono già conosciuto per le mie trasmissioni radiofoniche e televisive.

Che lavoro faccio adesso? Lavoro in televisione e radio. Che consiglio do ai giovani che vogliono fare lo stesso? Studiare tanto e fare anche dizione. Come me la passo? Bene, poi andate nel canale di Matteo Barresi e capirete”.