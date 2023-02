WK Contenitore filtro 10″ 3/4″ tipo 3 pz staffabili, Trasparente

Descrizione Prodotto

Wk Contenitore Filtro 10″ 3/4″ Tipo 3 Pz Staffabili Made in Italy

Filtro in plastica vuoto per vari tipi di cartucce 10″. Adatto per cartucce a filo avvolto, nylon, carboni attivi, cristalli di polifosfato. Attacchi 3/4″ ff.Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottoneTipo tre pezziContenitori vuoti per filtri in plastica da assemblare con vari tipi di cartuccia 10″Qualità professionale WK

Tipo tre pezzi

Contenitori vuoti per filtri in plastica da assemblare con vari tipi di cartuccia 10″

Qualità professionale wk