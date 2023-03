Descrizione Prodotto

WK Cartucce in Nylon lavabili

Le cartucce in Nylon sono specifiche per la filtrazione meccanica dell’acqua e offrono il vantaggio di poter essere lavate e riutilizzate diverse volte. Filtrazione 60 micron, disponibili nella versione 10″ o 5″ e in confezioni multiple da 10 pezzi.

Filtrazione 60 micron

Uso domestico

Rete nylon lavabile

Quali

11,36 €