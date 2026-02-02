Wizz Air: nuove rotte da Catania e Palermo per i Balcani

Wizz Air rinnova il proprio impegno in Sicilia, lanciando tre nuove rotte per rafforzare i collegamenti dell’isola con i Balcani. La compagnia aerea inaugurerà voli da Catania per Tirana e Podgorica, e da Palermo per Sofia.

Da Catania, grazie all’aggiunta di un terzo aeromobile basato sull’isola, partiranno i collegamenti per Tirana, con quattro voli settimanali, e per Podgorica, con tre frequenze alla settimana. Questa espansione genererà circa 40 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 350 nell’indotto.

Da Palermo, il nuovo volo diretto per Sofia sarà operativo con tre frequenze settimanali, portando a quattro il numero totale di destinazioni internazionali servite dall’aeroporto siciliano.

Queste nuove rotte rappresentano un capitolo fondamentale della presenza di Wizz Air in Italia e consolidano la partnership con gli scali siciliani. Secondo il corporate communications manager della compagnia, si tratta di ponti strategici verso mercati in forte crescita, che rafforzano il ruolo della Sicilia come hub d’eccellenza nel Mediterraneo.

Dal 2025 a oggi, la low cost ha trasportato complessivamente 10 milioni di passeggeri da e per l’isola. Con il nuovo aeromobile a Catania e il potenziamento delle operazioni a Palermo, la capacità totale supererà i 2 milioni di posti in vendita. Attualmente, il network siciliano di Wizz Air vanta oltre 23 rotte verso 13 Paesi, collegando la Sicilia a diverse destinazioni in Italia, Europa e Medio Oriente.