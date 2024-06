Wizz Air annuncia collaborazione con il 41° Donauinselfest, uno dei più grandi festival musicali

Wizz Air – la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e la più sostenibile a livello globale* – è entusiasta di annunciare la sua collaborazione con il 41° Donauinselfest, uno dei più grandi festival musicali all’aperto in Europa che si tiene ogni anno a Vienna.

Quello che è iniziato come un piccolo festival musicale nel 1983 è diventato oggi un fenomeno mondiale. Ogni anno, infatti, circa tre milioni di persone visitano il Donauinselfest, rendendolo una delle più grandi attrazioni estive di Vienna. Il festival di quest’anno si svolgerà dal 21 al 23 giugno, presentando una prestigiosa lineup di artisti di vari generi musicali.

Per celebrare questa occasione speciale e dare ai fan di WIZZ l’opportunità di viverla di persona, la compagnia aerea ha avviato un contest sui social media.

Come parte di questa speciale collaborazione, inoltre, Wizz Air introduce il “Wizz Air Sky Flight“, un giro in funivia che offre agli ospiti del festival una vista aerea mozzafiato del festival. Questa attrazione unica promette un’esperienza indimenticabile, dando ai partecipanti una nuova prospettiva sul vibrante entusiasmo sottostante e garantendo un modo perfetto per scattare fotografie uniche. Oltre alla funivia Sky Flight, Wizz Air porterà al festival varie promozioni e competizioni, offrendo ai visitatori la possibilità di vincere fantastici premi e rendendo il Donauinselfest doppiamente gratificante.

Contest social per portare i fan da tutto il mondo a Vienna

Partecipare al concorso sui social media di Wizz Air è molto semplice: basta seguire l’account, mettere “mi piace” al post, taggare il compagno di viaggio e indicare la destinazione da cui partire per raggiungere Vienna.

I premi consistono in 2 pass VIP di 3 giorni per il Donauinselfest, alloggio presso il Flemmings Hotel (21-23 giugno 2024) e naturalmente i voli Wizz Air.

Goditi il più grande festival all’aperto d’Europa, ammira l’intera Vienna dal Wizz Air Sky Flight e ascolta le varie esibizioni sui 14 palchi del Donauinselfest.

Valeria Bragarenco, Wizz Air Communications Manager, afferma: “Wizz Air è onorata di collaborare con il 41° Donauinselfest. Questo festival incarna lo spirito di comunità, celebrazione e musica che risuona profondamente nella volontà di Wizz Air di connettere persone e luoghi. Siamo entusiasti di riunire persone da tutto il mondo per vivere questo festival unico. Questa partnership sottolinea l’impegno di Wizz Air nel sostenere eventi culturali che connettono persone e creano ricordi duraturi”.

Esplora la capitale dell’Austria e il Donauinselfest con WIZZ

Vienna è una magnifica destinazione per le vacanze estive, conosciuta per la sua ricca storia, la splendida architettura e la vibrante scena culturale. Il Donauinselfest è una delle attrazioni principali, poiché offre l’ingresso gratuito e la possibilità di creare ricordi unici con amici e familiari. Lo spirito inclusivo e festoso del festival lo rende un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Per le persone che desiderano visitare Vienna, dal 21 al 23 giugno è il momento perfetto. I viaggiatori provenienti da tutta Europa e dal mondo possono approfittare della vasta rete e delle tariffe low-cost di Wizz Air per raggiungere la capitale austriaca. Dall’Italia, Vienna è raggiungibile giornalmente da Roma e quattro volte a settimana da Napoli.

* Secondo il CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2023