WithSecure vola in Borsa grazie all’offerta di Cvc

L’industria della tecnologia continua a vedere movimenti significativi sul mercato azionario, con aziende attive nel settore della cybersicurezza che suscitano particolare interesse. Recentemente, WithSecure, una società finlandese specializzata nella sicurezza informatica, è stata al centro dell’attenzione dopo l’annuncio di un’offerta pubblica di acquisto (OPA).

CVC e Risto Siilasmaa, fondatore e presidente di WithSecure, hanno presentato un’offerta valutata a 299 milioni di euro, proponendo 1,70 euro per azione. Questo prezzo rappresenta un incremento del 94% rispetto al valore medio delle azioni nell’ultimo anno e un aumento del 72,1% rispetto alla quotazione del 7 agosto. In seguito alla notizia, il titolo di WithSecure ha registrato un notevole incremento del quasi 70%, sebbene rimanga leggermente al di sotto della cifra proposta.

L’offerta è supportata da azionisti che controllano il 38,1% del capitale sociale e dei diritti di voto, i quali hanno garantito il loro appoggio all’operazione. Inoltre, il consiglio di amministrazione di WithSecure ha unanimemente consigliato agli azionisti di accettare l’offerta. Il periodo di offerta si estende dal 20 agosto al 1 ottobre.

In un comunicato, si evidenzia come questa transazione possa accelerare la strategia di WithSecure nel diventare un partner di riferimento in Europa per la cybersicurezza. Il consorzio, attraverso la società veicolo Diana, ha in programma di delistare WithSecure una volta completata l’operazione.