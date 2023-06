Wireless WiFi Display Dongle, HDMI 4K 1080P Adattatore, Streaming TV Stick Ricevitore Supporto DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast,für iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+

Descrizione prodotto

WiFi Display Dongle

WiFi Display Dongle con Miracast Dongle Wireless Display Stick e Multimedia Screen Receiver (AirPlay, Wi-Fi, DLNA) È possibile trasferire le immagini, i file audio e i video attraverso una connessione Wi-Fi dal telefono, Tablet a un HDTV, Monitor o proiettore .

Ricevitore di segnale wireless supporta vari dispositivi: compatibile con dispositivi Android e IOS per Samsung/Huawei/LG/HTC/tablet/ecc, compatibile con Windows per PC/laptop. Supporta anche la funzione Miracast/DLNA.

Adattatore 1080P HDMI Dongle

La porta HDMI supporta l’uscita video 1080p e l’uscita audio di alta qualità. puoi godere di grandi effetti visivi e proteggere efficacemente la tua vista.

2.4G WiFi HDMI e chip ad alte prestazioni

Adattatore di visualizzazione wireless utilizza antenne esterne 2.4G e chip ad alte prestazioni per evitare interferenze del segnale, Ritardo e cartone. Dongle wireless WiFi Dongle trasmette contenuti da 1080p HD con buffer a bassa perdita.

Facile da usare

Non è richiesto alcun driver di applicazione o software.Non è necessario passare da Airplay a Miracast, Cambia automaticamente, Semplicissimo.Solo da 3 passaggi (Plug-> Connect-> Mirror)

Collegare e guardare la TV è facile senza cavi aggrovigliati. Piccolo e leggero, è comodo da trasportare. Puoi usarlo in hotel o in ufficio per videoconferenze, presentazioni PPT, ecc. Ti permette di goderti la tua musica, Foto e video in qualsiasi momento, Ovunque.

【Qualità 1080P HD】Questo dongle per display WiFi ha una risoluzione 1080P, che può fornire l’immagine più chiara e accurata sul grande schermo. Visione stereo scioccante 3D, Gioca a giochi 3D, Aggiorna l’esperienza sensoriale e condividi momenti meravigliosi.Potresti condividere film più realistici con familiari / amici tramite dispositivi

【Design Portatile】Dimensioni arrotondate chiare e carine, Mettilo nella tua tasca o nella tua borsa ovunque tu vada, Goditi i film sui maxi schermi ovunque tu sia. Nessun ritardo del segnale, Mirroring veloce e stabile, Copertura del segnale wifi a distanza 15 m, è ideale per guardare film, Giocare, Fare fiere, Riunioni di lavoro, Insegnare presentazioni…

【Ampiamente compatibile】Questo dongle per display WiFi HDMI supporta DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast ed è compatibile con iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+. Compatibile con tutti i dispositivi con porte HDMI. Supporta M9-M11-12PLUS in formato Vidoe, puoi utilizzare liberamente le applicazioni Youtube, Netfix, Hulu Chromcast.

22,99 €