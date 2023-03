Winni’s Naturel Detersivo per Lavatrice Ipoallergenico – 4 confezioni da 1495 ml [5980 ml, 100 lavaggi]

Descrizione Prodotto

Winni’s Naturel Detersivo per lavatrice

Modo d’uso

Winni’s Lavatrice è concentrato: usare secondo il grado di sporco e la durezza dell’acqua, senza eccedere nelle dosi. Dividere il bucato in base al tipo di tessuto e selezionare sempre i programmi e le temperature di lavaggio più indicate controllando l’etichetta sui capi. Centrifugare delicatamente facendo asciugare all’ombra, lontano da fonti di calore. Soprattutto per i capi colorati infatti è importante evitare la luce solare per non alterare i colori.

Descrizione

Il detersivo lavatrice Winni’s grazie alla formula con materie prime di origine vegetale è ipoallergenico. È imbattibile su tutte le macchie già alle basse temperature e lascia sui capi una gradevole profumazione al sapone di aleppo e alla verbena. La sua rapida e completa biodegradabilità e la formulazione con ingredienti naturali gli conferiscono una ridotta impronta ambientale. Ideale per qualsiasi tipo di fibra, capi delicati e colorati e per il bucato di tutta la famiglia.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 32.2 x 28 x 12 cm; 6.44 Kg

Produttore ‏ : ‎ Madel

ASIN ‏ : ‎ B01I501NAC

Riferimento produttore ‏ : ‎ 01

34,00 €