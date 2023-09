Winni’s Naturel Detersivo Concentrato Lavaggio a Mano Piatti e Stoviglie Fragranza Lime Fiori di Mela Ipoallergenico Materie Prime Origine Vegetale Completamente Biodegradabili – 3 Buste da 1L

Winni’s Naturel Piatti Concentrato è un detersivo con fragranza al lime e fiori di mela per il lavaggio manuale di stoviglie. Deterge e sgrassa a fondo eliminando anche lo sporco più ostinato. Grazie alla sua formulazione concentrata, equivale a 2 litri di un classico lavapiatti. Confezione monomateriale completamente riciclabile, realizzata con il 78% in meno di plastica rispetto al classico flacone. La sua formula vegana Naturel, prodotta con materie prime di origine vegetale, garantisce un’azione detergente e sgrassante. Certificato Skineco, il prodotto è ipoallergenico e senza coloranti. Inoltre, è completamente biodegradabile e realizzato da fonti rinnovabili. Nichel, Cobalto e Cromo tested. Per lavare piatti e stoviglie rispettando l’ambiente e risparmiando acqua ed energia, si consiglia di non usare l’acqua corrente ma di immergerli in acqua calda con 2-3ml di prodotto.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 19,8 x 14,6 x 22,3 cm; 3,13 KgProduttore ‏ : ‎ Winni’sASIN ‏ : ‎ B0BY2VMTLSPaese di origine ‏ : ‎ Italia

Azione: Deterge e sgrassa a fondo eliminando anche lo sporco più ostinato. Grazie alla sua formulazione concentrata, equivale a 2 litri di un classico lavapiatti

Formula: vegana Naturel, prodotta con materie prime di origine vegetale che garantisce un’azione detergente e sgrassante

Dosaggio: per lavare piatti e stoviglie rispettando l’ambiente e risparmiando acqua ed energia, si consiglia di non usare l’acqua corrente ma di immergerli in acqua calda con 2-3ml di prodotto

Ambiente: confezione monomateriale completamente riciclabile, realizzata con il 78% in meno di plastica rispetto al classico flacone

15,96 €