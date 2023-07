Winni’s – Detersivo Piatti e Stoviglie a Mano, Ipoallergenico e Delicato sulla Pelle, Formula Concentrata, Fragranza Lime e Fiori di Mela, con Materie Prime di Origine Vegetale, 625 ml x 10 Confezioni

Winni’s è il leader italiano del mercato della detergenza green. Dal 2009 si prende cura delle famiglie e dell’ambiente, offrendo una gamma completa di prodotti di alta qualità e sostenibili, formulati con materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili, facilmente e rapidamente biodegradabili. BrandWinni’s è il leader italiano del mercato della detergenza green. Dal 2009 si prende cura delle famiglie e dell’ambiente, offrendo una gamma completa di prodotti di alta qualità e sostenibili, formulati con materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili, facilmente e rapidamente biodegradabili. Sostenibilità

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono i tre capisaldi che muovono tutte le scelte interne ed esterne dell’azienda con lo scopo di creare e offrire prodotti accessibili a tutti, nel rispetto dell’ambiente e degli esseri viventi.

Winni’s si impegna affinché tutti i prodotti finiti e i singoli componenti siano il più possibile compatibili con l’ambiente, dalla confezione al contenuto (sostenibilità ambientale). Tutti i prodotti Winni’s non contengono fosfati o derivati, sono ipoallergenici e nichel, cromo, cobalto tested per ridurre al massimo l’eventuale insorgenza di allergie (sostenibilità sociale). Infine, poiché la cura per la propria salute e dell’ambiente è un valore che non può riguardare una cerchia ristretta di consumatori, Winni’s si presenta con prodotti di altissima qualità, ma accessibili a tutti (sostenibilità economica).

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 35,4 x 22,4 x 20,2 cm; 7 KgProduttore ‏ : ‎ Winni’sASIN ‏ : ‎ B0BVGC6XQPNumero modello articolo ‏ : ‎ nanPaese di origine ‏ : ‎ Italia

Azione: grazie alla formula concentrata, deterge e sgrassa a fondo le stoviglie eliminando i residui di cibo e lo sporco ostinato

Ipoallergenico: detergente piatti e stoviglie ecocompatibile e dermocompatibile, testato su pelli sensibili, limita l’insorgenza di reazioni avverse e allergie

Come usare: per un uso ottimale e senza sprechi diluire un cucchiaino (2-3 ml) di prodotto in 5 litri d’acqua prima di immergere le stoviglie

Sostenibilità: prodotti dalla ridotta impronta ambientale, realizzati con materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili e biodegradabili e con packaging in eco-formato riciclabile

22,90€