Wine Cellar 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

WIE Wine Cellar, 28 Bottles Refrigerated Wine Cellar, 82L Monotemperature Wine Cellar, Anti-UV Glasses, Touch Control, LED Lighting, 5-18°C
Scopri il Futuro della Conservazione del Vino con WIE Wine Cellar
La WIE Wine Cellar è il modo perfetto per conservare e servire il tuo vino preferito. Questa cantinetta vino da 82L è progettata per mantenere la temperatura ideale per la conservazione del vino, con una capacità di 28 bottiglie standard. La tecnologia di raffreddamento avanzata mantiene la temperatura tra 5°C e 18°C, conservando il sapore e l’aroma del vino per un lungo periodo.
Caratteristiche Principali
- Capacità di 82L con 6 divisorie metalliche rimovibili
- Temperatura regolabile tra 5°C e 18°C
- Vetro specchiato anti-UV per proteggere il vino dalla luce diretta
- Pannello di controllo touch con display LED ad alta definizione
- Funzionamento silenzioso con assorbimento degli urti
Vantaggi Pratici
- Mantiene la temperatura ideale per la conservazione del vino, conservando il sapore e l’aroma
- Facile da usare e controllare con il pannello di controllo touch
- Design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente
- Funzionamento silenzioso e assorbimento degli urti per una maggiore sicurezza
Protezione del Marchio WIE
I prodotti WIE godono di una protezione del marchio eccellente e di una garanzia di qualità affidabile. Se hai domande o problemi con il prodotto, il nostro team di servizio clienti online è sempre disponibile per aiutarti.
Acquista Ora e Scopri il Piacere di Conservare il Tuo Vino nel Modo Giusto!
