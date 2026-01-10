8.2 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Offerte

Wine Cellar 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

Da stranotizie
Wine Cellar 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €249.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

WIE Wine Cellar, 28 Bottles Refrigerated Wine Cellar, 82L Monotemperature Wine Cellar, Anti-UV Glasses, Touch Control, LED Lighting, 5-18°C

Scopri il Futuro della Conservazione del Vino con WIE Wine Cellar

La WIE Wine Cellar è il modo perfetto per conservare e servire il tuo vino preferito. Questa cantinetta vino da 82L è progettata per mantenere la temperatura ideale per la conservazione del vino, con una capacità di 28 bottiglie standard. La tecnologia di raffreddamento avanzata mantiene la temperatura tra 5°C e 18°C, conservando il sapore e l’aroma del vino per un lungo periodo.

Caratteristiche Principali

  • Capacità di 82L con 6 divisorie metalliche rimovibili
  • Temperatura regolabile tra 5°C e 18°C
  • Vetro specchiato anti-UV per proteggere il vino dalla luce diretta
  • Pannello di controllo touch con display LED ad alta definizione
  • Funzionamento silenzioso con assorbimento degli urti

Vantaggi Pratici

  • Mantiene la temperatura ideale per la conservazione del vino, conservando il sapore e l’aroma
  • Facile da usare e controllare con il pannello di controllo touch
  • Design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente
  • Funzionamento silenzioso e assorbimento degli urti per una maggiore sicurezza

Protezione del Marchio WIE

I prodotti WIE godono di una protezione del marchio eccellente e di una garanzia di qualità affidabile. Se hai domande o problemi con il prodotto, il nostro team di servizio clienti online è sempre disponibile per aiutarti.

Acquista Ora e Scopri il Piacere di Conservare il Tuo Vino nel Modo Giusto!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Wine Cellar 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €249.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 WIE Wine Cellar, 28 Bottles Refrigerated Wine…

Pannolini Cani Maschi

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon Basics Disposable Male Dog Nappies, Medium…

Pannolini Disney, Taglia 3, 172 Pezzi

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €42.19 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Brand - Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies,…

Mutande donne cotone respirabile

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €14.30 - €11.20 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Women's High Leg Cotton…

Tappetino Addestramento Cane Impermeabile

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €35.99 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Dog Puppy Training Mats - 5…

Articolo precedente
Speranza per i sovraindebitati in Italia
Articolo successivo
Giorgia Meloni: le dichiarazioni shock
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.