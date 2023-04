WINDTRE porta la connettività a banda ultralarga nelle aree più remote con il 5G

– WINDTRE porta la connettività in banda ultralarga nei piccoli comuni e nelle aree più remote del Paese. Grazie alla tecnologia FWA Fixed Wireless Access outdoor 5G, famiglie ed imprese potranno usufruire di prestazioni di navigazione ultraveloci anche nelle zone non raggiunte dalla Fibra.

“La connettività ultraveloce è un elemento sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese, per questo è importante che anche i cittadini, i professionisti e le aziende che si trovano nei centri più piccoli abbiano la possibilità di beneficiare di tutte le opportunità abilitate dalla trasformazione digitale”, spiega Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WINDTRE, aggiungendo che, con questa soluzione, “WINDTRE porta avanti il proprio impegno per il superamento del digital divide, investendo in una rete sempre più accessibile e aperta a tutti”.

La tecnologia FWA outdoor 5G di WINDTRE, già disponibile in Piemonte, Sicilia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana, verrà progressivamente estesa a tutta Italia.

Per usufruire del servizio, le famiglie possono attivare la soluzione “Super Internet Casa 5G”, con navigazione illimitata fino a 300 Mega, modem Wi-Fi e antenna 5G inclusa offerta è disponibile anche nella versione Super Internet Casa 5G & Netflix. In più, con entrambe le soluzioni, la possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone della famiglia. Le partite IVA, invece, possono acquistare l’offerta FWA outdoor 5G a loro dedicata, “Super Internet Professional”, usufruendo del voucher connettività di 300 euro promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.