Si chiama Windows 365 ed è il un servizio cloud pensato da Microsoft per le aziende di tutte le dimensioni, che potranno “sperimentare un nuovo modo di usare Windows 10 o Windows 11”.

Presentato durante Inspire 2021, la conferenza annuale di Microsoft, 365 porta l’intero sistema operativo sul cloud, memorizzando lì tutte le informazioni invece che sui vari dispositivi, fornendo dunque “un’esperienza sicura per tutti i lavoratori, dai tirocinanti ai dipendenti, agli sviluppatori di software”. Con Windows 365 arriva anche una nuova categoria di computer ibridi, chiamati Cloud Pc, che si basa appunto sia sulla potenza di calcolo del cloud sia sulle capacità dei dispositivi.

Satya Nadella, presidente e amministratore delegato di Microsoft, ha detto fra l’altro che “proprio come le applicazioni sono state portate in cloud con il modello Saas, ora stiamo portando il sistema operativo sul cloud, fornendo alle organizzazioni una maggiore flessibilità e un modo sicuro per consentire ai collaboratori di essere più produttivi e connessi, indipendentemente dalla loro posizione geografica”.

Un nuovo paradigma per il lavoro ibrido

Il punto è che, pur con l’attenuarsi della pandemia in alcune parti del mondo, si sta comunque confermando un nuovo modello di lavoro, trasformato dai processi virtuali e dalla collaborazione da remoto: è proprio per questo, secondo l’azienda americana, che i dipendenti hanno bisogno di accedere alle risorse aziendali da diversi luoghi e dispositivi e anche, con l’aumento delle minacce informatiche, proteggere queste risorse è sempre più fondamentale: “Il lavoro ibrido ha rivoluzionato il ruolo della tecnologia nelle imprese – ha ricordato Jared Spataro, vicepresidente della divisione Microsoft 365 – In un contesto in cui la forza lavoro è più eterogenea che mai, le organizzazioni hanno bisogno di un nuovo modo per assicurare una migliore esperienza di produttività combinando versatilità, semplicità e sicurezza. Il Cloud P è una nuova categoria di personal computer ibridi, che trasforma qualsiasi dispositivo in uno spazio di lavoro digitale personalizzato, produttivo e sicuro. L’annuncio di Windows 365 è solo l’inizio di un percorso che vedrà la scomparsa del confine tra il dispositivo e il cloud”.

Secondo quanto annunciato, Windows 365 sarà disponibile per le imprese di ogni dimensione dal 2 agosto 2021 e permetterà, fra l’altro di: trasferire applicazioni, strumenti, dati e impostazioni dal cloud a qualsiasi dispositivo; fare a meno della virtualizzazione; archiviare le informazioni sul cloud e non sul dispositivo, dove dovrebbero essere maggiormente al sicuro.