Windows 11 si aggiorna con intelligenza artificiale e novità

Microsoft ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11, introducendo significative funzionalità avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale. Queste novità sono principalmente disponibili per i dispositivi compatibili con la tecnologia Copilot+, in particolare quelli dotati di chip Snapdragon.

Tra le principali innovazioni si segnala l’introduzione di una nuova applicazione Impostazioni, che prevede un sistema di ricerca basato su chatbot. Gli utenti possono formulare domande in linguaggio naturale, come “il cursore del mouse è troppo piccolo”, e ricevere suggerimenti immediati per risolvere il problema. È inoltre possibile eseguire comandi diretti, ad esempio “imposta la risoluzione dello schermo su 1920×1080”. Questa funzionalità è attualmente accessibile solo su dispositivi con tecnologia Snapdragon Copilot+.

In aggiunta, è stata implementata la funzione “Click to Do”, arricchita dal “Reading Coach”, che fornisce feedback personalizzati per migliorare la lettura. La modalità “Immersive Reader” offre un ambiente di lettura privo di distrazioni, mentre in Word è stata introdotta l’opzione “Draft with Copilot” per trasformare testi brevi in bozze più elaborate. Le funzionalità di Teams sono state ampliate per consentire interazioni dirette con le email, facilitando l’organizzazione di riunioni.

L’app Foto integra ora la funzione “Relight”, che permette di modificare l’illuminazione tramite fonti luminose virtuali o preset predefiniti. Inoltre, lo Strumento di cattura è stato aggiornato con “Perfect Screenshot” per un ritaglio più preciso e include un nuovo selettore di colori, accessibile a tutti i PC.

Infine, l’app Copilot presenta la funzione Highlights, progettata per assistere gli utenti nell’esecuzione di compiti specifici all’interno delle applicazioni attive.