Con Windows 11 Microsoft ha rivoluzionato il suo sistema operativo, da tempo bisognoso di un restyling. Tuttavia, anche se generalmente apprezzato, il nuovo SO è manchevole di funzioni precedentemente disponibile, tanto da spingere la casa di Redmond a rivedere alcuni dettagli come la taskbar, il media player e il blocco note. Inoltre, un recente aggiornamento ha introdotto la funzione in beta che permette a Windows di far girare le applicazioni Android compatibili. In modo similare a come avviene con le app iOS su computer Mac dotati di chip M1, Windows 11 può eseguire le app Android come se fossero su smartphone o tablet.

Con il nuovo aggiornamento, la barra delle applicazioni mostra l’orario su tutti gli schermi in caso si abbia una configurazione con più monitor. Il widget meteo si aggiorna ora in tempo reale, e una delle novità più richieste va a migliorare File Explorer: ora sarà possibile avere anteprime delle cartelle se i contenuti multimediali sono stati indicizzati da Windows. Microsoft sta anche testando una nuova funzione, Outlook Desktop Integration, che consentirà di scrivere e-mail direttamente da File Explorer condividendo i file in locale con Outlook. In futuro, Microsoft ha promesso più integrazione tra OneDrive e File Explorer.