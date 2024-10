Windows 11, aggiornamento 24H2: aggiornamenti finalmente rapidi e ottimizzati

Con l’aggiornamento alla versione 24H2 di Windows 11, Microsoft ha implementato significativi miglioramenti per rendere il processo di aggiornamento più rapido ed efficiente. In un post del 22 ottobre 2024, Steve DiAcetis, responsabile dello sviluppo, ha spiegato come tale aggiornamento ottimizzi le risorse della cache e della RAM per un identificazione più efficace dei pacchetti da aggiornare. I metadati dei componenti vengono ora elaborati in parallelo, permettendo di ridurre i tempi complessivi di analisi del sistema.

I confronti tra gli aggiornamenti della versione 22H2 e quelli della nuova 24H2 mostrano un miglioramento notevole: l’installazione è ora il 45% più veloce, con un abbattimento del 39% nei tempi di riavvio e una diminuzione del 15% nell’impatto sulla CPU. Un altro importante cambiamento riguarda la dimensione degli aggiornamenti. Se un’applicazione di sistema è già aggiornata tramite Microsoft Store, non verrà scaricata nuovamente da Windows Update, riducendo così la dimensione dell’immagine di sistema e migliorando ulteriormente i tempi di aggiornamento. Ad esempio, app come posta, calendario, blocco note o Edge non saranno incluse nell’aggiornamento if già aggiornate.

Queste ottimizzazioni beneficeranno gli utenti di Windows 11 con la prossima ondata di aggiornamenti, mentre i dispositivi ancora sulla versione 10 non potranno usufruire di queste migliorie, rimanendo esclusi da questa evoluzione. Microsoft sembra quindi puntare a premiare i sistemi più recenti, incoraggiando la migrazione a Windows 11.

In sintesi, l’aggiornamento 24H2 rappresenta un significativo passo avanti verso un sistema operativo più snello e veloce, migliorando l’esperienza utente e riducendo i tempi di inattività durante gli aggiornamenti.