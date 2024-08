Windows 11 abbandona un limite che durava da ben 30 anni

A distanza di 30 anni, Microsoft si appresta finalmente a rimuovere il limite dei 32GB per le partizioni FAT32 in Windows 11. Si tratta di un file system quanto mai diffuso, considerato che viene utilizzato anche per i dischi esterni, oltre che in schede e chiavette di memoria.

È bene ricordare che la rimozione del limite legato alle partizioni non porta con se anche l’eliminazione del limite di grandezza legato ai singoli file. Quest’ultimo resta infatti invariato e bloccato a 4GB.

Questa importante problematica è riemersa proprio in questi mesi, a seguito di un post pubblicato da un ex programmatore di WindowsNT, Dave Plummer, che attraverso X ha sollevato la questione, riaccendendo probabilmente l’interesse diretto di Microsoft.

La finestra di formattazione di WindowsNT, risalente appunto a ben 30 anni fa, è rimasta la stessa sino ad oggi e dunque sino a Windows 11. Microsoft ha affermato che il limite legato ai 32GB delle partizioni FAT32 è stato già rimosso da Windows 11, ma solo dalla riga di comando.

Ció significa che la finestra di dialogo resta la medesima di sempre. Windows non ha mai avuto problemi a leggere le partizioni FAT32 sino a 2 GB, ma lato scrittura è sempre stato presente un limite fisso a 32GB. Nel caso di una formattazione di un’unità disco o di schede di memoria con FAT32 e partizioni sopra i 32GB, si è sempre reso necessario utilizzare applicativi di terze parti.

Le cose potrebbero cambiare molto presto, considerato che importanti novità sono arrivate con la nuova beta di Windows 11 Canary. La casa di Redmond dovrebbe infatti aggiornare a breve anche la finestra di dialogo nell’interfaccia grafica del sistema operativo, al fine da rendere la funzione fruibile a sempre più utenti.

Una volta che tale funzionalità raggiungerà il canale stabile, tutti gli utenti di Windows 11 potranno effettivamente utilizzare il comando “format” dal prompt dei comandi, al fine di creare partizioni FAT32 fino a 2TB, senza dover installare app di terze parti o utilizzare, ad esempio, PowerShell tramite l’abilitazione dei privilegi amministrativi. Va sottolineato comunque che lo strumento di formattazione, basato sull’interfaccia grafica, continuerà a mantenere ancora il limite dei 32GB per questo file system.

Lo stesso Mac di Apple, per fare un esempio, consente invece già da anni di abbattere il limite dei 32GB, imposto invece su Windows. Attraverso lo strumento integrato, noto come “Utility Disco”, è infatti possibile inizializzare dischi esterni o unità di memoria in formato FAT32 con partizioni sino a 2TB. Cambia solo la nomenclatura, che prende il nome di MS-DOS. L’augurio è che ben presto non dovremo più vedere differenze tra i diversi sistemi operativi.