Wimbledon 2025: Tennis e Sport in Esclusiva su Sky

WIMBLEDON

Nel 2025, Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso, tornerà a emozionare gli appassionati, trasmettendo tutti i match in esclusiva su Sky e NOW. Sky ha acquisito i diritti fino al 2030, consolidando il proprio impegno verso il tennis. L’evento inizierà il 30 giugno, con una copertura estesa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, supportata da sei canali dedicati. Gli spettatori potranno seguire simultaneamente diverse partite grazie allo Split Screen. Un team di commentatori esperti, tra cui Ivan Ljubicic e Flavia Pennetta, offrirà analisi e aggiornamenti anche su Sky Sport 24 e social media. In estate, Sky presenterà anche gli US Open e vari tornei ATP e WTA.

NON SOLO TENNIS

Oltre al tennis, Sky ha acquisito i diritti esclusivi per EuroLeague ed EuroCup fino al 2028, creando il nuovo canale Sky Sport Basket. Questo canale offrirà anche partite NBA e copertura degli Eurobasket maschili e femminili. La programmazione estiva includerà Mondiali di nuoto da Singapore e Campionati mondiali di scherma da Tbilisi, oltre al World Rugby U20 Championship in Italia.

I MOTORI

Sky trasmetterà 15 Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, con aggiuntivi eventi come Superbike e WRC. Il golf sarà rappresentato con The Open Championship e la Ryder Cup, mentre il calcio internazionale vedrà la Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham il 13 agosto. Infine, Sky offrirà nuove produzioni originali, inclusi documentari su figure iconiche dello sport.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rtl.it