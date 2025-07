Wimbledon 2025: la maglia del Napoli scompagina l’eleganza

Wimbledon si distingue non solo per il suo tennis di alto livello, ma anche per l’atmosfera e le rigide tradizioni che lo caratterizzano. Sin dalla sua inaugurazione nel 1877, il torneo ha mantenuto l’obbligo di un abbigliamento rigorosamente bianco per i giocatori e un codice di eleganza per gli ospiti del Royal Box.

Nel Royal Box del Centre Court, solo 74 posti sono riservati a personalità di spicco, gestiti da Debbie Jevans, presidente dell’All England Lawn Tennis Club, la quale seleziona gli invitati seguendo direttive specifiche, con l’approvazione della famiglia reale. Gli uomini sono tenuti a indossare giacca, camicia e cravatta, mentre le donne devono evitare cappelli vistosi che possano ostacolare la vista. Anche il pubblico “ordinario” è incoraggiato a mantenere un certo decoro, rendendo Wimbledon un luogo rispettato nel panorama sportivo.

Durante la finale di Wimbledon 2025, che ha visto contrapporsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, un tifoso ha attirato l’attenzione indossando una maglia del Napoli, cappellino e occhiali da sole, tra un pubblico elegantemente vestito. Sebbene non ci fosse una violazione del regolamento, il contrasto tra la sua tenuta informale e il rigore richiesto ha suscitato subito reazioni sui social media.

L’immagine del tifoso italiano è diventata virale, generando una serie di commenti divertiti e critici. L’episodio ha messo in luce quanto le tradizioni di Wimbledon siano sentite, rendendo quella maglia sportiva un simbolo di una piccola sfida alle consuetudini del prestigioso torneo.