Wimbledon 2025: cresce il montepremi e novità importanti

Il montepremi di Wimbledon aumenterà del 7%, per un totale di 53,5 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro) per i Championships di quest’estate. I vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno circa 3,5 milioni di euro, con un incremento dell’11% rispetto all’anno scorso. Agli atleti che entreranno nel tabellone principale saranno garantiti almeno 66mila sterline (circa 77mila euro), con un aumento del 10% rispetto al 2024.

L’annuncio dell’All England Club arriva in un contesto di crescente richiesta da parte dei giocatori per una quota maggiore dei profitti dei tornei del Grande Slam. Recentemente, 20 giocatori di spicco hanno inviato una lettera alle autorità dei Major chiedendo un aumento dei compensi. Durante una conferenza stampa, la presidente Debbie Jevans ha sottolineato l’impegno per la retribuzione dei tennisti.

Per il torneo di quest’anno, in partenza il 30 giugno, sono stati annunciati due cambiamenti significativi: le finali di singolare si svolgeranno alle 16:00 (ora locale) anziché alle 14:00, e i giudici di linea saranno sostituiti da un sistema elettronico di chiamata in tempo reale. Circa 80 ex arbitri supporteranno gli arbitri in caso di guasti al sistema elettronico.

Infine, è previsto un ampliamento nel vicino Wimbledon Park, che prevede 39 nuovi campi in erba, ma il progetto è sotto verifica legale. Un gruppo di protesta locale ha avviato una richiesta di revisione giudiziaria che verrà discussa a luglio. Wimbledon continuerà inoltre a supportare i giocatori ucraini offrendo strutture per l’allenamento e alloggi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com