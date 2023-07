Wimbledon 2023, Sonego vince primo set con Berrettini: derby in diretta

Matteo Berrettini contro Lorenzo Sonego nel derby italiano a Wimbledon 2023 nel primo turno del tabellone del singolare maschile. La pioggia stoppa il match all’inizio del secondo set, dopo la prima frazione vinta al tie-break dal piemontese.

Il quinto confronto diretto tra i due italiani (3-1 per Berrettini) comincia all’insegna del dominio del servizio. Chi serve, incamera il game senza concedere nemmeno un punto alla risposta per i primi 8 game: si vola rapidamente sul 4-4, fino a quando Sonego – al servizio – si fa rimontare da 40-15 a 40-40 ma chiude il game senza concedere palle break. Sul 5-5, Berrettini non sfrutta 2 palle break: la prima viene cancellata da un ace, la seconda da un errore di diritto. Il romano (15-30) vacilla nel successivo turno di battuta ma approda al tie-break. Berrettini prova a scappare (3-1) ma continua a sbagliare di dritto. Sonego inanella 4 punti di fila (5-3) prima di farsi agganciare sul (5-5). Il primo set-point basta e avanza al torinese, che chiude 7-5 e si prende il primo parziale per 7-6.