Wimbledon 2023, Sinner-Safiullin nei quarti: pronostici e quote

Jannik Sinner a un passo dalla semifinale di Wimbledon 2023. Nel tabellone del singolare maschile, l’azzurro nei quarti di finale parte favorito, secondo pronostici e quote, contro il russo Roman Safiullin. I bookmaker vedono nettamente favorito Sinner, a 1,14 su Planetwin365, con la vittoria del russo offerta a 5,50. Sinner avanti anche per la conquista del primo set a 1,25, contro il suo avversario a 3,51. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 dell’azzurro a 1,98, seguito dal 3-1 a 3,76.

Con la semifinale sullo sfondo, Sinner comincia a pensare anche al sogno titolo. Per arrivare fino in fondo ci sarà da superare il superfavorito Novak Djokovic, per cui l’ennesimo trionfo sull’erba di Wimbledon si gioca a 1,50 su 888sport. Alta la quota del successo finale di Jannik, abbassatasi però col passare dei giorni: il primo slam in carriera paga 12 volte la posta.