Wimbledon 2023, Musetti al terzo turno. Berrettini batte Sonego

Musetti batte Munar in 3 set. Out Arnaldi. Berrettini vince il derby

Lorenzo Musetti al terzo turno del tabellone del singolare maschile a Wimbledon 2023. L’azzurro, testa di serie numero 14, al secondo turno ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar per 6-4, 6-3, 6-1in 2h16′. Musetti affronterà il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 17.

Matteo Berrettini alla fine vince il derby con Lorenzo Sonego. Il match, iniziato lunedì, si chiude dopo 4 giorni. Il romano si impone per 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (9-7), 6-3 in 3h21′ complessive. Berrettini ora affronta l’australiano Alex De Minaur, numero 15 del tabellone.

Eliminato al primo turno Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena che si è imposto per 6-7 (0-7), 6-3, 6-4, 6-4 in 2h57′.