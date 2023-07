Wimbledon 2023, Medvedev in semifinale: ora sfida con Alcaraz

Daniil Medvedev batte Chris Eubanks nei quarti di finale di Wimbledon 2023 e si qualifica per le semifinali. Il russo, testa di serie numero 3, sconfigge lo statunitense 27enne – sorpresa del torneo – per 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7-4), 6-1 in 2h57′.

Medvedev affronterà venerdì lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che ha sconfitto il danese Holger Rune, testa di serie numero 6, per 7-6 (7-3), 6-4, 6-4 in 2 ore e 21 minuti. Nella parte bassa del tabellone, si affronteranno il serbo Novak Djokovic, campione in carica e testa di serie numero 2, e l’azzurro Jannik Sinner.

LA PARTITA

Pronti, via e Medvedev allunga subito mettendo a segno il break nel terzo game. Il russo concede poco nei propri turni di battuta e vince il primo set per 6-4. Il copione cambia radicalmente nel secondo parziale. Eubanks si toglie di dosso la tensione e inizia a macinare il suo tennis: dall’1-1 inanella 7 game di fila dominando totalmente la scena. Chiude il secondo set per 6-1 e comincia il terzo volando sul 2-0, senza permettere all’avversario di costruire chance per il controbreak: 6-4 e americano avanti 2-1. Il quarto set si snoda all’insegna dell’equilibrio: lo statunitense salva 2 palle break senza procurarsene nessuna, epilogo al tie-break. Medvedev scappa sul 3-1 prima di essere raggiunto, ma riesce a piazzare un altro mini-break che lo lancia sul 6-3. Il primo set-point è sufficiente: 7-6 per il russo, si va al quinto set. Eubanks sembra senza benzina, cede per due volte il servizio e sprofonda sotto 0-3. Il 27enne avrebbe due chance per ridurre il gap ma non le sfrutta (0-4). Medvedev viaggia col pilota automatico e chiude 6-1.