Wimbledon 2023, è il giorno della finale femminile: dove vedere la partita in tv oggi

Finale femminile oggi sabato 15 luglio per Wimbledon 2023. Ad affrontarsi dalle 15 sul Centre Courtla tunisina Ons Jabeur e la ceca Marketa Vondrousova. E’ possibile vedere la partita in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky Sport 4K e Wimbledon 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now.

In semifinale Vondrousova si è imposta sull’ucraina Elina Svitolina in due set, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 16 minuti di gioco. La tunisina Ons Jabeur, finalista un anno fa, nella seconda semifinale ha sconfitto la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-7 (47), 6-4, 6-3.