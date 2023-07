Wimbledon 2023, Barazzutti su Sinner: "Secondo me oggi porta a casa il match"

Jannik Sinner “oggi ha una partita che deve vincere, è una grandissima occasione. E’ il giocatore favorito sulla carta, la partita lo vede in pole, ed è l’occasione per andare in semifinale. Non deve farsela sfuggire”. Così all’Adnkronos Corrado Barazzutti, in vista del match di oggi pomeriggio a Wimbledon valido per l’accesso alle semifinali. L’avversario, il russo Roman Safiullin, “è sicuramente sorprendente, di grande talento ma di una certa età: comunque da prendere con le pinze. E’ sicuramente una partita difficile per Jannik perché è obbligato a vincere e ha tutto da perdere. Ma secondo me la porta a casa”.

Quanto a Matteo Berrettini “ieri ha giocato una grande partita, lo abbiamo completamente ritrovato”. “Ha vinto bellissimi match prima di Alcaraz, la cosa importante è stato ritrovarlo. Chiaro che il valore di Berrettini non è stato mai messo in discussione, ha avuto un momento complicato ed è tornato ai suoi livelli. Giustamente il suo coach Santopadre dice che non se ne è mai andato, ha solo avuto dei momenti complicati”, ha aggiunto.