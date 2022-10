Wilma nella notte attacca Marco Bellavia: “Ha sbagliato! Mi sono sentita mitragliata”

A tre settimane dalla sua uscita dal GF Vip, ieri sera Marco Bellavia è rientrato in casa per un confronto con i gieffini. Il conduttore è stato severo, ma giustissimo con i suoi ex coinquilini. Qualcuno però non ha preso bene il discorso di Marco. Durante la notte infatti Wilma Goich è sbottata ed ha dichiarato di essersi sentita giudicata.

“Mi sono sentita mitragliata. Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. No ragazzi non va bene. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene. Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a. Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e. Poteva dire ‘quello che è stato è stato l’importante è stare tutti insieme’.

Non ha detto che siamo me**e, ma è come se l’avesse detto, il senso era quello. Anzi a noi ci hanno urlato con il megafono che siamo delle me*de. Siamo persone adulte, non siamo dei ragazzini che ci possono parlare così”.