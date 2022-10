Wilma Goich su tre uomini famosi: “Brutti come il peccato”

Abbiamo capito ormai che Wilma Goich è una donna schietta e senza troppi peli sulla lingua, nel bene e anche nel male. Qualche sera fa la cantante, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti parlavano di uomini molto belli e molto brutti e di come in alcuni casi anche una persona poco gradevole potesse riscattarsi con un fascino speciale.

La Rossetti ha rivelato che non si sentirebbe a sui agio accanto ad un compagno perfetto: “A me piacevano i piccoletti di altezza. A me i belli non sono mai piaciuti troppo, gli alti e muscolosi. Tipo Amaurys bello, muscoloso e perfetto, ma a me farebbe quasi soggezione uno così imponente“.

Subito dopo è intervenuto Charlie: “Infatti non conta solo la bellezza. Quando Ornella Vanoni parla di Gino Paoli a me fa impazzire. Se tu lo vedi Gino Paoli è un ciospo, eppure ha un fascino come pochi altri“. Patrizia ha concordato con il coinquilino: “Certo e lo stesso vale per Japino. Quando io ho lavorato con Raffaella Carrà mi ha fatto da regia Japino. Erano i tempi in cui stavano insieme. Tutti si chiedevano come facesse lei a stare con uno come lui. Io l’ho conosciuto e sapete che non l’ho più guardato con gli occhi di prima. Era così bravo, intelligente, affabile che l’ho trovato affascinante“.

Wilma Goich su Paoli, Japino e Boncompagni: “Ciospo, ce**o, brutto come il peccato”.

Wilma Goich per esprimere lo stesso concetto di Patrizia e Charlie ha usato parole un po’ più colorite: “Sì Gino Paoli è un ciospo, ma lo è sempre stato. Io me lo ricordo da giovane quando l’ho conosciuto. Japino? Brutto come il peccato. E Boncompagni? Lui uguale, era un altro c***o, però tutti con il fascino“.

Ovviamente ritorna subito alla mente l’iconica clip di Eleonora Giorgi su Zucchero ‘tutto ubriaco, zozzone… stupendo cantante, meraviglioso e unico‘.