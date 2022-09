Wilma Goich spara a zero su Elettra Lamborghini: “Obbrobriosa e terrificante”

Nonostante Elettra Lamborghini abbia diffidato Ginevra e anche il GF Vip, nel reality di Canale 5 si continua a parlare di lei. Signorini ieri sera ha anche rivelato alla gieffina che sua sorella aveva pubblicato una storia che sembrava una frecciatina contro di lei e aveva messo like ad un tweet al vetriolo. Durante un blocco pubblicitario è intervenuta anche Wilma Goich. La cantante ha voluto dire la sua sul caso delle due sorelle e si è schierata dalla parte di Ginevra. Nulla di male fino a qui, se non fosse che la vippona ha poi iniziato ad attaccare Elettra dicendo che in tv ha fatto cose obbrobriose e anche terrificanti.

Direi che Wilma Goich ha un tantino esagerato, ma…

“Ma quindi Ginevra continua ad essere rifiutata da sua sorella? Allora ti posso dire perché la sorella non la vuole? Dato che a me la sorella non mi piace molto, intanto… ma non mi piaceva già prima di lei. – si legge su blogtivvu.com – Io non ho fatto nomi, lei potrebbe averne 20 di sorelle. Ti dico una cosa, la sorella ha fatto una cosa, si è… (cercando di mimare il twerking, ndr) perché è una insicurezza quella, e allora. – ha concluso Wilma Goich – Io tra l’altro l’ho vista in televisione, una cosa obbrobriosa, una cosa terrificante”.

ALFONSO NOI VOGLIAMO QUESTO CONFRONTO TRA ELETTRA E GINEVRA#GFVIP pic.twitter.com/2v9r1IAEK6 — micky (@michelasunny) September 26, 2022

Ginevra su Elettra: “Spero he un giorno chiariremo”.