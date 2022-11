Wilma Goich rischia una nomination d’ufficio, ecco perché

Wilma Goich rischia una nomination d’ufficio, anche se tutto può sempre accadere.

Il regolamento al Grande Fratello Vip, infatti, cambia – nelle sue minime forme – di edizione in edizione. Se un tempo parole come la N-Word e la F-Word potevano portare alla squalifica, da un paio di anni a questa parte no e sono valutate solo le intenzioni.

Quest’anno, ad esempio, Wilma Goich ha fatto uno spoiler sui Mondiali di Calcio che ha probabilmente captato quando era in isolamento in albergo a causa del Covid: (“L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita“). Un’azione che in passato è stata punita con una nomination d’ufficio. E’ successo ad Andrea Zelletta durante la quinta edizione quando, rientrato in Casa dopo un giorno, fece una serie di spoiler ai suoi coinquilini.

“Nel corso di questi giorni Andrea Zelletta ha riportato ai propri coinquilini numerosi spoiler sull’andamento del reality show e sullo sport” – ho scritto in un articolo d’archivio – “Da Chiesa che è passato alla Juve a Cristiano Ronaldo che è risultato positivo al CoronaVirus, fino alla percentuale di televoto altissima (40%) che una volta Tommaso Zorzi ha ottenuto durante un televoto lampo. Non contento ha pure spoilerato che l’edizione sarà allungata e che entreranno due donne ed un uomo, una fra cui si chiama “Selvaggia” e la Gregoraci non la conosce”.

Gli spoiler di Andrea Zelletta lo portarono dritto in nomination. Quello di Wilma Goich le causerà la medesima punizione? Oppure essendone stato solo uno Alfonso Signorini chiuderà un occhio?