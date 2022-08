Ci sarà anche Wilma Goich nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un nome a tutti gli effetti vergine di reality e che potrebbe regalarci numerose emozioni.

Cantante e conduttrice, Wilma Goich è stata per anni la compagna di Edoardo Vianello (lui, al contrario di lei, ha bazzicato già questo tipo di programmi: ha partecipato a Il Ristorante ed anche a Il Cantante Mascherato). Con Edoardo ha formato il duo de I Vianella e avuto una figlia, Susanna, scomparsa prematuramente nel 2020 a causa di un tumore.

A confermare la sua presenza in Casa è stata proprio lei fra le pagine del settimanale Nuovo.

Wilma Goich nel cast del Grande Fratello Vip, con lei anche Carolina Marconi e Giovanni Ciacci

Quella della cantante non sarà l’unica storia strappa-lacrime dell’edizione. A settembre entreranno nella Casa più spiata d’Italia anche Giovanni Ciacci (che da poco ha fatto coming out come HIV+) e Carolina Marconi, che ha da un po’ di mesi sconfitto un terribile tumore. A loro si aggiungerà anche George Ciupilan, volto de Il Collegio, con alle spalle una storia di razzismo. Fra i confermati anche Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.

Fra i papabili dovrebbero esserci anche il volto di Forum, Edoardo Donnamaria e lo speaker radiofonico Charlie Gnocchi, fratello del più noto Gene Gnocchi. In lizza anche Pamela Prati (se riusciranno a risolvere il contenzioso con Mediaset) e Ginevra Lamborghini, sorella minore di Elettra Lamborghini. Sembrerebbero certe anche le presenze della schermitrice Antonella Fiordelisi e quella dell’attrice comica Gegia.

Un nome dato per certo e poi sparito dal radar è quello della cantante Chadia Rodriguez. Lei su TikTok ha più volte negato ogni tipo di coinvolgimento col reality, ma i rumor la danno ad un passo dalla porta rossa. Patrizia De Blanck e Umberto Smaila, invece, hanno entrambi confermato di essere stati contattati da Alfonso Signorini e di star valutando l’ipotesi di entrare, ma i loro ingressi sarebbero previsti nel corso del reality.

Sfumata invece la presenza di Rita Dalla Chiesa (che si è buttata in politica) e di Patrizia Groppelli che ha rifiutato. Mistero invece su Brenda Asnicar ed Elenoire Ferruzzi, la prima – nonostante il corteggiamento – dovrebbe aver rifiutato, mentre la seconda sarebbe in attesa di conferma.