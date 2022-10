Wilma Goich esagera contro Nikita: “Dopo un mese parla del suicidio”

Nikita non è certo la concorrente più amata all’interno della casa del GF Vip, anche se dopo l’ultima puntata (in cui è risultata preferita dal pubblico) le cose sono cambiate. Una gieffina però è rimasta della sua posizione e si tratta di Wilma Goich, che anche ieri ha continuato ad attaccare la coinquilina. Nikita lunedì sera ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver pensato al suicidio in passato. Questa confessione ha suscitato la perplessità di Wilma Goich, che ha dichiarato: “Questa (Nikita) non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ieri sera parla del suicidio?”. Ovviamente le parole della Goich hanno alzato un polverone su Twitter.

La confessione di Nikita a Wilma Goich: “Ho pensato di andarmene via”.

In realtà Nikita aveva già parlato de pensieri fatti sul suicidio e l’aveva fatto proprio con la cantante. Lo scorso 4 ottobre Wilma Goich si è sfogata con Nikita e le ha raccontato alcuni suoi momenti difficili e la ragazza le ha così confessato di aver pensato di togliersi la vita.

“La vita non è sempre una passeggiata serena e semplice. Come te, anche io in passato ho dovuto affrontare momenti duri e complicati. Una volta ricordo che è stata particolarmente difficile. Avevo circa 16 anni e ho pensato di farla finita e di andarmene. Diciamo che mi sono detta ‘la vita è mia e decido io come e quando finirla’. Per me era arrivato il momento di andarmene. Ci pensavo sul serio e avevo preparato e pianificato tutto. Per fortuna poi mi hanno fermata giusto in tempo, prima che lo facessi davvero. Adesso va meglio e cerco di apprezzare le cose belle. Adesso vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.

La prossima volta Wilma potrebbe ascoltare di più e parlare un po’ di meno.