Wilma Goich: ecco quanto guadagna al Grande Fratello Vip

Quanto guadagna Wilma Goich al Grande Fratello Vip? Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per la sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia, la cantante percepirebbe un netto di 9 mila euro a settimana.

“Dagospia ha svelato il cachet a puntata (10 mila euro) di Orietta Berti con tutti gli effetti mediatici del caso. Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro”.

Una cifra decisamente elevata (i cachet dei personaggi meno famosi al Grande Fratello Vip possono oscillare dai 1500 ai 2000 euro a settimana), che ha permesso alla cantante di portarsi a casa già 24 mila euro.

Wilma Goich al Grande Fratello Vip, le frasi su Marco Bellavia passate impunite

La cantante in Casa ha ancora molto da offrire e non ha ancora avuto modo di fare la sua linea della vita caratterizzata dal drammatico evento della morte di sua figlia. Quel che però ha stupito è stato il trattamento con i guanti bianchi che ha ricevuto per il caso Marco Bellavia, dato che anche lei, proprio come Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Giovanni Ciacci, si è macchiata di scarsa empatia nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam.

Tra tutti, quella che più spaventa in questa gara dell’empatia è #WilmaGoich: in primis perché da donna provata da forti dolori nella vita ci si aspetterebbe una sensibilità diversa, poi guardando alla sua età è sconcertante tutta questa saggezza che latita #gfvip #marcobellavia pic.twitter.com/Rsi7wpmIGT — Eleonora D’Amore (@EleonoraDAmore) October 2, 2022

